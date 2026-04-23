Près d’1,3 million de voyageurs à Brussels Airport durant les vacances francophones

Brussels Airport s’attend à accueillir près d’1,3 million de passagers durant les vacances de printemps dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, communique-t-il jeudi, à la veille du début de cette période. Il s’agit d’une croissance de 7,9% par rapport à l’année dernière.

Ce moment de l’année reste très populaire pour prendre des vacances, avec un nombre de voyageurs en augmentation d’année en année. La hausse constatée cette année est en outre amplifiée par l’impact d’une action syndicale nationale le 29 avril 2025, qui tombait durant les vacances de printemps et qui avait mis l’aéroport à l’arrêt.

D’autres raisons expliquent le nombre élevé de passagers attendus, notamment la semaine de congé dans l’enseignement aux Pays-Bas, qui tombe pendant la première semaine des vacances de printemps en Belgique, ainsi que le jour férié du 1er mai.

La journée la plus chargée des vacances de printemps sera le lundi 4 mai, avec 82.000 passagers attendus, dont 39.000 au départ et 43.000 à l’arrivée. Cette journée se situe au milieu des vacances, une période où l’on observe généralement à la fois un grand nombre de départs et déjà de nombreux retours.

Popularité des city-trips

Les city-trips dans le sud de l’Europe restent particulièrement populaires durant ces vacances, comme le Cap-Vert, l’Espagne, la Grèce, les îles Canaries et l’Italie. Les destinations en Afrique du Nord rencontrent également un grand succès cette année, notamment le Maroc et la Tunisie.

Brussels Airport conseille aux voyageurs de bien consulter en ligne l’ensemble des règles en matière de contrôle de sécurité pour un départ “en toute décontraction”. L’aéroport recommande aussi de venir au moins 2h à l’avance pour un vol au sein de l’espace Schengen et 3h pour un vol hors de l’espace Schengen (en ce compris le Royaume-Uni, l’Irlande et la Turquie).

Belga