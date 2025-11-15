Première participation de Bart De Wever au Te Deum de la Fête du roi

Les membres de la famille royale sont eux entrés peu après 10h00 dans la cathédrale, qui célébrera son 800e anniversaire en 2026.

C’est la première fois que Bart De Wever assiste au Te Deum de la Fête du Roi. À ses côtés, au premier rang de la cathédrale, se trouvaient également le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot et le ministre de l’Économie David Clarinval. L’ancienne première ministre Sophie Wilmès, était elle aussi présente.

Le Te Deum (“Dieu, nous te louons'”, en latin) est célébré deux fois par an dans le rite catholique en Belgique : le 15 novembre, jour de la Fête du Roi, et le 21 juillet à l’occasion de la fête nationale.

Lors de son homélie, Mgr Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, a insisté sur le rôle fédérateur de la Belgique en Europe. Il est également revenu sur l’importance du dialogue et de la rencontre pour relever les défis auxquels le monde fait face.

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants n’étaient pas présents au Te Deum, la tradition exigeant que le Roi ne se célèbre pas lui-même.

Belga