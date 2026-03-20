Première édition d’un événement dédié aux récits du soin à Bruxelles

L’UCLouvain Bruxelles Woluwe accueillera, dès lundi et durant quatre jours, la première édition du festival C.A.R.E., dédié aux récits du soin et à la place des mots dans l’expérience de la santé, a indiqué vendredi l’université dans un communiqué.

Au programme de ce nouvel événement figureront notamment rencontres, performances, expériences participatives et massages littéraires, soit une expérience combinant relaxation et lecture poétique murmurée à l’oreille.

L’objectif du festival C.A.R.E. est d’interroger la manière dont les récits littéraires, poétiques ou inspirés de faits réels contribuent à mieux comprendre et accompagner les expériences de la maladie et du soin, a présenté l’organisation. Il a été pensé comme un espace de dialogue entre savoirs académiques, pratiques artistiques et expériences vécues.

L’événement mettra par ailleurs en lumière une dimension essentielle de la formation des futurs professionnels de la santé. “Au-delà de l’expertise scientifique et technique, le soin passe également par l’écoute, la relation et les mots”, est-il indiqué dans le communiqué.

L’événement est gratuit et ouvertes à toutes et tous. Le programme complet est à retrouver sur le site de l’ASBL Arte-Fac, coorganisatrice du festival.

Belga

Image :ASBL Arte-Fac