Pourquoi y a-t-il beaucoup moins de papillons dans nos espaces verts cette année?

Il y a moins de papillons dans nos espaces verts, selon le dernier recensement de Natagora. Le réchauffement climatique et la météo capricieuse font partie des raisons. Pour l’association de défense de la nature, Bruxelles manque de zones humides.

L’association Natagora a recensé 49.000 papillons dans nos espaces verts cette année, soit 40.000 de moins que l’an dernier.

Le dérèglement climatique et la météo expliquent cette évolution : “Ce printemps-ci, on a eu une canicule au mois de juin. Ça a affecté le monde végétal. Ça veut dire moins de nectar, donc de sources alimentaires pour les papillons. Pas de pluie, donc au lieu d’avoir un verdissement, on a des plantes qui souffrent. Pour les papillons, c’est comme s’ils n’avaient plus de frigo et plus d’appartement“, explique le naturaliste Alain Boecks.

Les fortes pluies de ce début d’été n’aident pas à la reproduction de nos papillons, mais ce n’est pas le seul problème, selon Alain Boecks : “On manque de zones humides. C’est super important pour les papillons. On manque de prairies, de milieux ouverts. Ce qui limite la dispersion des papillons, ce sont les infrastructures comme les autoroutes ou les bâtiments“.

Dans la friche Josaphat, les naturalistes ont observé jusqu’à 38 espèces différentes de papillons sur 45 recensées ces dix dernières années en région bruxelloise.

■ Reportage de Letizia Del Vecchio, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli