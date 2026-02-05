Pour les Chercheurs d’Air, “Réduire les amendes de la LEZ, c’est la transformer en coquille vide”

Ces rues, fermées à la circulation aux abords des écoles, visent à améliorer la sécurité et réduire la pollution. L’étude révèle que 121 écoles bruxelloises sont exposées à des niveaux de pollution trop élevés. Là où des rues scolaires sont mises en place, le dioxyde d’azote diminue d’environ 30 %. “Une zone 30 ou des casse-vitesse ne suffisent pas : tant qu’on ne réduit pas le trafic, on ne supprime ni le danger ni la pollution”, insiste Renaud Leemans.

Saint-Gilles est largement en tête avec 41 % d’écoles concernées. Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Berchem et Ganshoren suivent à distance. À l’inverse, Auderghem n’en compte aucune, un manque d’ambition politique selon Renaud Leemans. Forest et Watermael-Boitsfort sont aussi en bas du classement, même si elles montrent une volonté de rattraper leur retard.

Les Chercheurs d’air rappellent que 72 % des Bruxellois soutiennent les rues scolaires et que la majorité des élèves se rendent déjà à l’école à pied ou en transports en commun.

Renaud Leemans s’est aussi montré très critique envers la proposition du MR de réduire les amendes de la Low Emission Zone (LEZ) à 15 puis 25 euros. Selon lui, cette réforme “viderait la LEZ de sa substance” et affaiblirait un outil essentiel pour la qualité de l’air.

Il rappelle que la pollution atmosphérique est liée à plusieurs centaines de décès par an à Bruxelles. Plutôt que d’alléger les sanctions, il plaide pour un meilleur accompagnement des ménages et des indépendants en difficulté, ainsi qu’une anticipation plus forte des mesures.

“Si on se contente de baisser les amendes sans alternatives sérieuses, on sera confronté aux mêmes problèmes en 2027”, conclut-il.