Pour la première fois à la Chambre, le buste d’une Première ministre, Sophie Wilmès

Un buste de Première ministre trône désormais dans les couloirs de la Chambre. Jeudi, la députée européenne Sophie Wilmès a inauguré la sculpture qui la représente aux côtés de ses prédécesseurs.

C’est une tradition de l’assemblée: chaque chef de gouvernement depuis 1830 dispose d’un buste. Seuls des hommes étaient représentés. Première femme Première ministre d’octobre 2019 à octobre 2020, Sophie Wilmès rompt désormais le mâle alignement.

“C’est à un double titre que vous avez marqué l’histoire“, a relevé le président de la Chambre, Peter De Roover, durant la cérémonie. Outre qu’elle était la première – et unique à ce jour – femme cheffe de gouvernement fédéral, la libérale francophone a pris les rênes du pays dans une période de crise sanitaire sans précédent, quand le Covid-19 a contaminé le monde.