Pour la première fois à la Chambre, le buste d’une Première ministre, Sophie Wilmès

Un buste de Première ministre trône désormais dans les couloirs de la Chambre. Jeudi, la députée européenne Sophie Wilmès a inauguré la sculpture qui la représente aux côtés de ses prédécesseurs.

C’est une tradition de l’assemblée: chaque chef de gouvernement depuis 1830 dispose d’un buste. Seuls des hommes étaient représentés. Première femme Première ministre d’octobre 2019 à octobre 2020, Sophie Wilmès rompt désormais le mâle alignement.

C’est à un double titre que vous avez marqué l’histoire“, a relevé le président de la Chambre, Peter De Roover, durant la cérémonie. Outre qu’elle était la première – et unique à ce jour – femme cheffe de gouvernement fédéral, la libérale francophone a pris les rênes du pays dans une période de crise sanitaire sans précédent, quand le Covid-19 a contaminé le monde.

Le sculpteur Lirong Luo, l'ancienne Première ministre Sophie Wilmes et le président de la Chambre Peter De Roover photographiés lors du dévoilement du buste de Sophie Wilmes, à la Chambre des représentants, à Bruxelles, le jeudi 29 janvier 2026.

Aujourd’hui députée européenne, Sophie Wilmès a insisté sur l’aventure collective qui a été la sienne à la tête de l’exécutif. Elle espère que son expérience inspirera d’autres femmes. “Oui, c’est possible, alors allez-y“, a-t-elle lancé.

La sculpture en bronze est l’œuvre de l’artiste Lirong Luo rencontrée par la députée libérale dans une galerie d’art de la Côte belge. Un détail lui tenait particulièrement à cœur: l’alliance qui rappelle le mariage avec son mari défunt, Christopher, dont la maladie l’avait décidée à se mettre en retrait de la politique.

Belga – Photos : Belga

