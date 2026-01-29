Pour la première fois à la Chambre, le buste d’une Première ministre, Sophie Wilmès
Un buste de Première ministre trône désormais dans les couloirs de la Chambre. Jeudi, la députée européenne Sophie Wilmès a inauguré la sculpture qui la représente aux côtés de ses prédécesseurs.
C’est une tradition de l’assemblée: chaque chef de gouvernement depuis 1830 dispose d’un buste. Seuls des hommes étaient représentés. Première femme Première ministre d’octobre 2019 à octobre 2020, Sophie Wilmès rompt désormais le mâle alignement.
“C’est à un double titre que vous avez marqué l’histoire“, a relevé le président de la Chambre, Peter De Roover, durant la cérémonie. Outre qu’elle était la première – et unique à ce jour – femme cheffe de gouvernement fédéral, la libérale francophone a pris les rênes du pays dans une période de crise sanitaire sans précédent, quand le Covid-19 a contaminé le monde.
Aujourd’hui députée européenne, Sophie Wilmès a insisté sur l’aventure collective qui a été la sienne à la tête de l’exécutif. Elle espère que son expérience inspirera d’autres femmes. “Oui, c’est possible, alors allez-y“, a-t-elle lancé.
La sculpture en bronze est l’œuvre de l’artiste Lirong Luo rencontrée par la députée libérale dans une galerie d’art de la Côte belge. Un détail lui tenait particulièrement à cœur: l’alliance qui rappelle le mariage avec son mari défunt, Christopher, dont la maladie l’avait décidée à se mettre en retrait de la politique.
