Pour Khalil Aouasti (PS), l’organisation de nouvelles élections à Bruxelles est “absolument impossible”

Khalil Aouasti, député fédéral à la Chambre pour le Parti socialiste, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin.

Sur la situation en région bruxelloise et sur l’absence de négociations gouvernementales et de discussions budgétaires à la suite du refus conjoint de David Leisterh et Frédéric De Gucht. Pour l’élu socialiste, il ne faut toutefois pas enterrer l’option de négociations budgétaires à six partis. Il ajoute : “Moi, j’ai connu un Mouvement réformateur, grand parti libéral, défenseur de Bruxelles et des francophones. On voit finalement à travers cette interview que David Leisterh a renoncé à défendre Bruxelles.” Il reproche aux libéraux de se tourner vers le Premier ministre, Bart De Wever, pour pouvoir avancer à Bruxelles.

Khalil Aouasti dit douter de la volonté de David Leisterh de vouloir devenir ministre-président : “Ça fait quand même la troisième fois qu’on assiste à une reculade de sa part”, dit le député socialiste. Pour le chef de file des libéraux à Bruxelles, une discussion budgétaire n’offre pas assez de garanties au MR, qui est dans l’opposition dans le gouvernement en affaires courantes.

Au niveau des discussions entre le PS et le MR, Khalil Aouasti dit : “Jamais le PS n’a été mis en défaut de loyauté vis-à-vis du MR. Nous avons toujours indiqué depuis juillet 2024 que David Leisterh serait ministre-président. Nous avons même été jusqu’à utiliser une procédure institutionnelle pour proposer David Leisterh, afin qu’il soit ministre-président, ce qu’il a refusé.”

Sur l’organisation de nouvelles élections dans un délai de quatre mois, scénario proposé par David Leisterh et Frédéric De Gucht, “c’est absolument impossible » pour Khalil Aouasti : « C’est une aventure institutionnelle. Il faut une nouvelle loi spéciale discutée aux deux tiers, mais en plus de ça, il faut activer par la loi spéciale une réforme du rythme des élections fédérales. Il n’y a pas d’accord politique là-dessus.”

Khalil Aouasti a aussi partagé sa position sur la situation à Gaza : “Je pense que le Royaume de Belgique devrait utiliser les mots de génocide et d’apartheid puisque, effectivement, c’est le cas.” Il demande aussi au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères de défendre les ressortissants belges présents sur les différentes flottilles humanitaires en direction de Gaza.

Sur la problématique du blanchiment d’argent, le député socialiste a participé hier aux auditions des grandes banques belges à la Chambre sur le sujet : “La Banque nationale nous indique qu’il y a 16 milliards d’argent blanchi en Belgique. Si on appliquait un taux de 20 % sur ces 16 milliards, on serait à plus de 3 milliards de recettes fiscales sans rien faire d’autre.” Le député insiste sur l’importance de la lutte contre le blanchiment dans une période de difficultés budgétaires.