“Potted Potter” : le spectacle parodique sur la saga du sorcier débarque à Bruxelles

Avis aux amateurs de la saga Harry Potter : une nouvelle comédie britannique (le spectacle est en français) résume et parodie en 70 minutes les sept tomes des aventures du sorcier aux lunettes rondes. Un spectacle familial et bon enfant avec deux acteurs sur scène pour jouer pas moins de 13 des personnages de la saga. Les prestations auront lieu du 12 décembre au 3 janvier au Casino VIAGE dans le centre de Bruxelles. Notre équipe a assisté aux dernières répétitions.

■ Reportage de David Courier, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

