Portrait du navigateur, Edouard De Keyser, à l’aube de réaliser son rêve de tour du monde en solitaire à la voile

Lorsqu’on évoque la voile avec Edouard De Keyser, c’est avec des étoiles dans les yeux qu’il nous en parle. Pour ce Bruxellois, la voile, c’est plus qu’un sport. C’est un art de vivre. À 57 ans, il va vivre l’une des plus belles aventures de sa vie. Il va prendre le départ de la première édition de la course “Global Solo Challenge”, un tour du monde en solitaire sans escale.

La particularité de cette compétition est que les participants doivent recourir le moins possible aux énergies fossiles sur leur voilier. Le départ est programmé vers la mi-septembre de cette année, au port de la Corogne. Sur l’itinéraire prévu, Edouard passera notamment par les trois grands Caps, avant de faire cap environ 5 mois plus tard vers la ligne d’arrivée, située au port de la Corogne.

L’envie d’y prendre part est née, dans l’esprit d’Edouard, il y a environ 2 ans, et a commencé à se concrétiser après avoir visionné le film de Bertrand Piccard et son avion “Solar Impulse”. Depuis, Edouard est coaché par Dominique Hein pour sa préparation physique, et c’est en se nourrissant du soutien et de l’aide de ses amis, de son équipe, et de sa famille qu’Edouard se prépare à naviguer pendant 5 mois, seul sur son bateau. Sa femme, cheffe coq, lui prépare aussi de la nourriture réhydratée à emporter sur son voilier “le Solar Wind“.

Une soirée, au cours de laquelle le voilier d’Edouard sera baptisé, est organisée le 19 avril prochain au Bruxelles Royal Yacht Club, en présence de Bertrand Piccard

■ Reportage de L.Vandormael, L.Bourlard et T. Sempels