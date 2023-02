Pont Marchant : le comité de concertation est favorable au retour de la circulation automobile locale

Suite au comité de concertation du 16 février, celui-ci a rendu son avis sur la demande de construction du nouveau pont Marchant et les conditions de circulation. La commission de concertation partage la position de la commune d’Anderlecht.

Ainsi, la commission est favorable à ce que le pont Marchant soit utilisé comme espace public sécurisé pour les piétons et les cyclistes, mais pense qu’il ne devrait pas être fermé à la circulation. Cela fait un moment déjà que cette question est au coeur des débats entre la municipalité d’Anderlecht et la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

Jusqu’à aujourd’hui, le pont est interdit aux voitures, car il n’est pas assez résistant, mais la commune estime que si un nouveau pont est construit, les automobilistes doivent pouvoir le traverser. Un avis que ne partage pas la ministre, qui considère le pont comme un lieu de rencontre et un passage sécurisé pour cyclistes et piétons. De plus, d’après une étude d’impact, la réouverture pour les voitures n’aidera pas à fluidifier la circulation, mais au contraire, elle donnera plus de trafic et cela est contraire à Good Move souligne Elke Van Den Brandt.

L’avis a été pris en charge par Urban, le Service de l’Urbanisme de la Région bruxelloise, qui, par l’intermédiaire du fonctionnaire habilité, devra délivrer le permis de construire définitif.

E.D – Photo : BX1