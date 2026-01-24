Police : environ 800 candidats présents à une journée de recrutement à Etterbeek

La caserne, qui accueille plusieurs directions et services de la police, a vu défiler un public varié. Certains candidats sont venus seuls, d’autres entre amis ou entre copines, parfois accompagnés d’un parent. Les visiteurs pouvaient rencontrer des représentants des six zones de police bruxelloises, mais aussi d’autres services, dont la zone de police d’Alost.

Selon Jeremy Debergh, inspecteur principal coordinateur du recrutement Bruxelles-Brabant wallon et chef du service Recrutement, la journée s’adressait à différents profils. “Les visiteurs peuvent simplement venir se renseigner, mais il est aussi possible de déposer sa candidature et de passer directement une épreuve cognitive et une épreuve sportive”, a-t-il expliqué. Environ 150 personnes ont passé ces épreuves sur place, tandis que les autres candidats seront invités à les effectuer dans les deux à trois semaines.

Les postes proposés concernaient la fonction d’agent de police – centrée sur les missions de proximité comme la circulation, les constats et les contrôles – et celle d’agent de sécurisation — dédiée à la sécurisation de sites stratégiques, la surveillance de points sensibles et le transfèrement de détenus. “Après deux ans, on peut postuler pour devenir inspecteur”, a précisé Jeremy Debergh.

Environ 250 candidatures francophones et 250 néerlandophones étaient attendus. Sans disposer de chiffres définitifs, l’inspecteur principal s’est félicité de la mixité observée parmi les participants. La journée a également permis au public de découvrir les véhicules de la police et, pour certains, de tester la sirène, dans une atmosphère à la fois studieuse et détendue.

