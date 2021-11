Plusieurs organisations manifestent contre les mutilations génitales

Les trois principales organisations intersexes belges Intersekse Vlaanderen, Genres Pluriels et Intersex Belgium ont organisé vendredi à 13h00 une manifestation symbolique contre les mutilations génitales devant l’hôpital universitaire pour enfants Reine Fabiola (HUDERF). Une vingtaine de personnes étaient présentes, dont notamment la mannequin belge intersexuée Hanne Gaby Odiele.



De nombreux drapeaux intersexes, jaunes avec un rond violet au centre, décoraient l’action. Des messages comme “Stop aux mutilations génitales des bébés, enfants, adolescents et adultes intersexes” étaient lisibles sur des cœurs jaunes en carton, des banderoles ou des pancartes. Hanne Gaby Odiele a amené les manifestants à scander “Intersex is what ? Beautiful. End intersex surgery” (L’intersexualité est quoi ? Belle. Mettez fin aux opérations chirurgicales génitales intersexuelles), rappelant ainsi le hashtag de la campagne #EndIntersexSurgery.

“Ces actes ne sont pas nécessaires à la santé de l’enfant“

Les trois associations intersexes appellent à mettre un terme aux interventions médicales visant à normaliser les attributs sexuels. “Ces actes ne sont pas nécessaires à la santé de l’enfant mais lui occasionnent de nombreuses conséquences et de séquelles à vie“, relèvent les associations dans leur communiqué. “Les conséquences sont connues des professionnels, à savoir des dommages irréversibles, des douleurs durables, des pertes de sensibilité, des cicatrices, parfois l’infertilité et souvent des traumatismes psychologiques…“

L’intersexuation concerne 1,7% de la population

L’intersexuation désigne les personnes qui naissent avec des variations des caractéristiques biologiques sexuelles diverses, visibles à la naissance ou découvertes plus tard. Intersekse Vlaanderen, Genres Pluriels et Intersex Belgium avancent que cela concerne 1,7% de la population. Les associations demandent aux législateurs d’interdire ces interventions médicales dites de normalisation afin de garantir un droit à l’autodétermination et la reconnaissance de l’intersexualité comme une part normale de la société qui est naturellement diversifiée.

Cette action a pris place dans le cadre de la quinzaine de visibilité intersexe qui a débuté le 26 octobre avec la journée internationale de visibilité intersexe et se terminera le 8 novembre avec la journée de la solidarité intersexe.

Belga