Plusieurs centaines de personnes manifestent sous des parapluies pour “protéger la santé”

Les manifestants arboraient un parapluie, symbole de “la protection des libertés professionnelles” des travailleurs du secteur de la santé et de “la protection des patients”. Cet objet représente “une réponse pacifique et unitaire à une réforme” du gouvernement Arizona jugée “déconnectée du terrain”, explique encore l’UBPS.

À la fin de la manifestation, l’organisation a déposé une lettre au cabinet du ministre Vandenbroucke afin de faire connaître ses revendications. Elle demande notamment une concertation avec les professionnels de terrain, une politique de prévention “ambitieuse”, une liberté “de pratique et d’honoraires” pour les prestataires de soins de santé, un meilleur soutien financier des hôpitaux ou encore la réouverture du numerus clausus pour “assurer la relève et la pérennité des professions de santé”.

Belga