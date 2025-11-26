Plus de 52.000 animaux soumis à des expériences en laboratoire à Bruxelles en 2024

Plus de 52.000 animaux ont été soumis à des expériences en laboratoire dans la capitale l’an dernier, ressort-il d’un rapport de Bruxelles Environnement. Ces chiffres, publiés lundi, ont attiré l’attention de l’association Suppression des expériences sur l’animal (SEA), qui dénonce mercredi des souffrances volontairement infligées aux animaux.

Parmi les 52.730 expériences impliquant des animaux, la grande majorité a mobilisé des souris (88,1%). Les poissons zèbres (7,5%) et les rats (2,3%) complètent le trio de tête. D’autres espèces, tels que des cobayes, des poules domestiques, des grenouilles et des porcs ont également servi à des tests selon le rapport.

La plupart des activités relève de la recherche fondamentale (76%), en progression par rapport à 2023 (69,8%). Viennent ensuite les contrôles de qualité de produits (12,4%), ainsi que la recherche translationnelle et appliquée, qui vise à transformer les découvertes faites en laboratoires pour traiter des maladies chez l’humain (11,5%).

En outre, 7.110 animaux (13,5%) ont fait l’objet d’expériences de gravité dite “sévère“, qui peuvent provoquer de grandes souffrances et entraîner la mort. Ce nombre est en baisse comparé à 2023 (9.831, 19,3%).

Des vies “gâchées“

Par ailleurs, 3.941 animaux (7,5%) ne se sont pas réveillés l’an dernier après avoir subi l’intégralité d’un examen pratiqué sous anesthésie.

La SEA déplore également que 116.978 animaux ont été tués ou sont morts avant leur utilisation pour une expérience. Ce nombre est en nette augmentation comparé à 2023 (94.394).

L’association dénonce un “gaspillage de vies animales“. De plus, 362 infractions ont également été relevées par Bruxelles Environnement en 2024, contre 123 en 2023. Celles-ci ont été enregistrées au cours d’inspections dans des établissements agréés pour l’élevage d’animaux d’expérience et/ou leur livraison à des laboratoires, notamment. “Des sanctions dignes de ce nom – et pas de simples sanctions administratives – doivent être appliquées en cas de non-respect de la loi“, a conclu la SEA.

Belga – Images d’illustration