Plus de 4kg de cannabis saisis lors d’une perquisition à Schaerbeek

Plus de quatre kilogrammes de cannabis, près de 110 grammes de haschisch et 1.210 euros en liquide ont été saisis lors d’une perquisition menée le 18 mars à Schaerbeek, a indiqué vendredi la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

‘enquête a débuté en décembre 2025 après qu’un individu a été soupçonné de détenir illégalement une arme à feu. Un juge d’instruction a été saisi dans ce dossier et a délivré un mandat de perquisition.

Lors de cette perquisition, les policiers de la zone Bruxelles-Nord ont découvert une quantité importante de stupéfiants ainsi que de l’argent liquide. Au total, plus de quatre kilos de cannabis, presque 110 grammes de haschisch et 1.210 euros en cash ont été trouvés et saisis, selon la police.

La zone de police n’a pas communiqué davantage de détails sur l’identité du suspect ni sur les suites judiciaires du dossier à ce stade.

Belga