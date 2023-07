Plus de 15.000 demandes de protection internationale depuis le début de l’année

De janvier à juin 2023, la Belgique a reçu 15.339 demandes de protection internationale, ressort-il de chiffres communiqués par Sophie Van Balberghe, commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) mercredi en commission de l’Intérieur de la Chambre. En 2022, la Belgique avait reçu 36.871 demandes. Habituellement, de nombreuses demandes sont introduites durant les mois d’été, laissant présager un nombre de demandes plus important sur l’ensemble de l’année 2023. Trois pays représentent plus de la moitié des demandes introduites depuis le début de l’année: Afghanistan (6.156), Syrie (1.454) et Palestine (1.396).

Auditionnée pour la première fois par les députés depuis sa nomination par le gouvernement fin mars, Sopihie Van Balberghe a admis que ses services restaient sous pression malgré des effectifs portés à 569 équivalents temps plein au 30 juin, contre 520 ETP le 31 décembre 2022. La charge de travail s’élevait fin juin à 23.000 dossiers, alors qu’une charge “normale” est de quelque 6.500 dossiers. La manière de traiter les dossiers est en passe d’être revue. Une phase test est en cours avec pour ambition de réduire les délais de traitement. Les agents se basent dans un premier temps sur un dossier avant l’interrogatoire classique.

la liste des pays “sûrs” a été mise à jour

La commissaire générale souhaite également travailler de plus en plus sur la base de fichiers électroniques. Au cours des six premiers mois de cette année, le CGRA a ainsi pris des décisions pour une moyenne de 2.456 personnes par mois, soit une augmentation d’un peu moins de 18% par rapport à 2022. La commissaire-générale entend donc poursuivre l’effort. Par ailleurs, la liste des pays dits “sûrs” a été mise à jour. L’arrêté royal définissant cette liste a été publiée au Moniteur belge lundi. Les pays suivants y figurent : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro et l’Inde. La Géorgie a par contre été retirée de cette liste. Pour les ressortissants d’un pays qui figure sur la liste des pays d’origine sûrs prévaut la présomption qu’une protection internationale n’est pas nécessaire.

Belga