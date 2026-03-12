Plus de 100.000 euros saisis par la police à Bruxelles

La zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere) a indiqué jeudi avoir saisi plus de 100.000 euros et 5.500 dollars en espèces.

Le 18 février dernier, dans le cadre d’une opération de contrôle d’un commerce ciblé, les policiers de la zone Bruxelles-Nord ont découvert 36.000 euros en espèces dans un établissement du Quartier Nord. “Suite à cette découverte, un procès-verbal pour blanchiment d’argent a été dressé, et le gérant a été mis à disposition du parquet de Bruxelles“, a précisé la police. “Une juge d’instruction a été saisie et a octroyé 5 mandats de perquisitions.”

Lors des perquisitions, des sommes supplémentaires de 65.000 euros et 5.500 dollars en espèces ont été saisies. “Par ailleurs, plus ou moins 1600 euros cash ont été trouvés dans une machine à billets, saisie sur place“, a ajouté la police. “Au total, c’est plus de 100.000 euros et 5500 dollars cash qui ont été retrouvés et saisis.”

