Plus de 1.100 dossiers en un an entre le parquet de Bruxelles et l’Office des étrangers

Le parquet de Bruxelles et l’Office des étrangers ont traité 1.169 dossiers impliquant des personnes en séjour irrégulier entre mars 2025 et mars 2026, dans le cadre de leur collaboration contre la criminalité grave, a indiqué vendredi le ministère public. Les dossiers provenaient principalement de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui en concentre 470, devant Bruxelles-Midi (189) et Bruxelles-Nord (152).

Mise en place en mars 2025, cette coopération repose sur la présence de trois agents de l’Office des étrangers détachés à mi-temps au sein du parquet de Bruxelles. Leur mission consiste à identifier les suspects, vérifier leur statut administratif, leurs éventuelles condamnations antérieures et l’existence d’une procédure de retour.

En un an, 1.839 dossiers ont été examinés. Parmi ceux-ci, 670 concernaient finalement des personnes disposant d’un titre de séjour valable. Les 1.169 autres impliquaient des personnes en séjour irrégulier, dont 562 ont été identifiées en vue d’un retour vers leur pays d’origine, un autre État européen ou dans le cadre du règlement Dublin. Au total, 94 éloignements ont été menés à bien, soit entre 15 et 20% des personnes identifiées.

Le ministère public souligne que cette collaboration ne vise pas les infractions au séjour en tant que telles, mais les justiciables soupçonnés de faits pénaux graves. Outre les dossiers liés aux stupéfiants, sont notamment concernés les vols avec violence, les homicides, les violences sexuelles ainsi que les coups et blessures, y compris de nombreux cas de violences intrafamiliales.

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, estime que cette première année démontre que “la coopération et la communication entre le parquet et l’Office des étrangers sont vraiment indispensables“. Il plaide toutefois pour des moyens supplémentaires afin de poursuivre ces missions dans des conditions optimales.

Belga