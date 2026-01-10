Plan froid : une centaine de places d’urgence supplémentaires ouvertes en Région bruxelloise

Face aux conditions météorologiques et aux besoins urgents de mise à l’abri, la Région de Bruxelles-Capitale, Bruss’help et les opérateurs de terrain se sont mobilisés pour activer une centaine de places supplémentaires dans la nuit de vendredi à samedi, pour une durée de 10 jours, a indiqué samedi Bruss’help.

Via la mise à disposition d’un gymnase par la commune de Forest, un nouveau dispositif permet d’accueillir 90 hommes seuls. BelRefugees, le Samusocial et la Croix-Rouge de Belgique se sont mobilisés aux côtés de Bruss’help afin de garantir une ouverture effective de cet espace et l’accueil des premières personnes dès vendredi soir.

Toujours d’après l’opérateur qui coordonne les dispositifs d’urgence et d’insertion des personnes sans-abri dans la Région de Bruxelles-capitale, 17 places supplémentaires ont également été aménagées en parallèle dans un centre du Samusocial.

Ce renforcement s’ajoute aux capacités déjà actives, à savoir 80 places dans un stade situé à Ixelles (actives jusqu’à mardi) et 15 places au centre Poincaré du Samusocial, ainsi que 285 places hivernales pour les femmes et familles ouvertes entre novembre et mars.

Au total, ce sont donc jusqu’à 202 places “Froid” qui sont disponibles pour le week-end: 90 au sein du gymnase de Forest, 17 dans un centre du Samusocial, 15 au centre Poincaré et 80 dans le stade mis à disposition par la commune d’Ixelles.