Piétons et PMR peuvent signaler plus de problèmes qui entravent leur circulation sur Fix My Street

L’application Fix My Street permet désormais aux personnes à mobilité réduite de renseigner des problèmes en rue tels que des feux sonores défectueux ou des bordures de trottoirs trop hautes.

Bruxelles Mobilité et le CIRB (Centre Informatique de la Région Bruxelloise) ont mis à jour Fix My Street. L’application qui permettait déjà aux Bruxellois de signaler les défectuosités dans l’espace public (éclairage, marquage, mobilier urbain, dépôts clandestins, signalisation, etc.) s’étend et permet désormais d’intégrer des signalements en lien avec les feux sonores, les dalles podotactiles, les bordures trop hautes, les gênes piétonnes, etc.

Il appartient ensuite aux services responsables des voiries d’intervenir sur place afin de solutionner le problème.

L’objectif étant de rendre l’espace public le plus accessible à tous.

70.000 signalements en un an

En 2020, ce ne sont pas moins de 70.000 incidents qui ont été notifiés et pris en charge via Fix My Street, indique Bruxelles-Mobilité par voie de communiqué.

L’application permet également aux Bruxellois de s’informer sur l’avancement des rénovations des voiries de la capitale.

Bruxelles Mobilité annonce qu’une centaine de carrefours devrait être réadaptée en 2022.

■ Interview de Mathieu Angelo, directeur du Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB), réalisée par Yassine Mossati et Frédéric De Henau