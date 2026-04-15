Pierre de Maere dévoile “Je pense à vous”, son nouveau clip tourné au Logis-Floréal

“Je pense à vous”, un nouveau clip qui accompagne aussi l’annonce de deux dates à l’Ancienne Belgique les 1ᵉʳ et 2 décembre prochain.

Un single et un clip qui marquent le retour de Pierre de Maere. Le jeune Bruxellois avait été aperçu lors du tournage, le 30 mars dernier, dans la cité du Logis-Floréal, à Watermael-Boitsfort. Un quartier habitué des caméras. Plusieurs clips, court-métrages ou films y sont tournés chaque année. Visit.brussels, par qui les demandes passent le plus souvent, dit recevoir quasiment une demande par mois pour tourner au Logis-Floréal.

Dans ce clip, on voit Pierre de Maere en costume-cravate, effectuant quelques pas de danse dont il a le secret, entraînant rapidement les habitants du quartier dans son sillage. À la réalisation, on retrouve Edie Blanchard, qui avait déjà réalisé le clip de “Un jour je marierai un ange”.

Si ce single annonce définitivement le nouvel album du chanteur, aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment. Pierre de Maere a en revanche déjà annoncé deux dates à l’Ancienne Belgique, les 1ᵉʳ et 2 décembre prochain.