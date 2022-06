Pic Nic the Street, c’était il y a 10 ans : retour sur ce pari fou de créer un piétonnier dans le centre-ville

Il y a dix ans, avait lieu le premier “Pic Nic the Streets”, à l’initiative de Philippe Van Parijs, professeur et philosophe. Il revient avec nous dans le 12h30 sur BX1+ sur cette idée un peu folle qui a lancé le projet du piétonnier du centre-ville.

Il rêvait d’un centre-ville dédié aux piétons, sans voiture. Il l’avait d’ailleurs exprimé dans une carte blanche le 14 mai 2012. Dans la foulée, Philippe Van Parijs organisait un pique-nique géant au pied de la Bourse pour bloquer la circulation automobile. Alors imagine-t-il que ce rêve de piétonnier allait véritablement se réaliser quelques années plus tard ? On lui a posé la question : “J’en rêvais. Après le premier pique-nique le 10 juin 2012, on a a gardé la pression sur les autorités jusqu’en 2015 au moment où de manière irréversible les travaux du piétonnier ont commencé.”

“La patience a des raisons d’être à bout”

Bloquer la route pour organiser ce fameux pique-nique, c’était une sorte de “désobéissance civile”, reconnait le philosophe. “Au moment où la patience a des raisons d’être à bout, il est légitime de procéder à une forme de désobéissance civile. Une désobéissance civile toutefois gentille et sympathique. C’était un pique-nique et non une action agressive.”

Philippe Van Parijs tient toutefois à tirer son chapeau à l’égard des politiques et des ouvriers qui ont mis sur pied le piétonnier. “Ils y ont passé beaucoup plus de temps que ceux qui ont été néanmoins essentiel pour assurer le déclic initial.”

Si de nombreuses personnes se montrent critiques aujourd’hui sur la question de la propreté et de la sécurité sur le piétonnier, l’initiateur des “Pic Nic the Streets” défend son projet : “C’est moins bien que ce que l’on souhaitait mais c’est tellement mieux que ce qu’il y avait avant. Les dizaines de milliers de personnes qui y circulent chaque jour ne peuvent pas imaginer ce que ça pouvait être d’avoir quatre bandes de circulation et deux bandes de stationnement qui occupaient l’essentiel de l’espace.”

Une commémoration de ce moment qui a lancé la marche vers le piétonnier que l’on connait aujourd’hui et un nouveau pique-nique auront lieu dimanche .. cette fois avec l’autorisation et la présence des autorités communales.

■ Interview de Philippe Van Parijs, initiateur de “Pic Nic the Streets”, dans le 12h30 sur BX1+

A.V.