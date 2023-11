Philippe Close sur la montée de l’antisémitisme : “Les juifs de Belgique ont peur”

Depuis, l’attaque du Hamas le 7 octobre, les actes antisémites se sont multipliés à Bruxelles. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close s’engage contre l’antisémitisme.

Depuis un mois, on dénombre six actes d’antisémitisme à Bruxelles : tags dans la rue et messages sur les réseaux sociaux. Du côté de la communauté juive, la crainte augmente. Alors, des mesures de sécurité ont été mises en place, mais également une sensibilisation auprès de la jeunesse. L’objectif est de mettre en avant l’importance de la nuance. Un point difficile à expliquer dans ce conflit.

Et pourtant, le bourgmestre rappelle que ce n’est pas, parce que l’on soutient la cause palestinienne, qu’il faut être moins radicale sur l’antisémitisme. Pour Philippe Close s’engager contre l’antisémitisme, va de pair avec la lutte contre l’islamophobie, ou encore le racisme. Bruxelles est pour lui une ville cosmopolite, et c’est un atout. “Bruxelles sans les Juifs, ce n’est pas Bruxelles; Bruxelles sans les musulmans, ce n’est pas Bruxelles ; Bruxelles sans les 184 nationalités qui y vivent, ce n’est pas Bruxelles”.

Demain, une “marche européenne pour la paix et pour la Palestine” a été autorisée. Philippe Close rappelle que les chants, les actes antisémites, ou encore les drapeaux du Hamas et du Hezbollah sont strictement interdits.

► Une interview de Philippe Close par Camille Paillaud