Philippe Close : “Si en 2024, je ne suis pas élu, je n’ai plus de mandat politique, je veux être clair!”

Ce matin, dans Bonjour Bruxelles, Philippe Close le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles était invité. Il est revenu sur son envie d’avoir une liste bilingue et très dynamique à proposer aux élections communales.

Il y a eu un petit coup d’accélération, la section locale a adopté une première ébauche de liste. Et pas de surprise, Philippe Close se représente au poste de bourgmestre. Il a deux idées en tête pour réformer la famille socialiste : “ça sera une liste bilingue, le multilinguisme, c’est important. Et on va aller chercher des candidats d’ouverture, pour avoir une liste très dynamique et ne pas se reposer sur nos acquis“. Au niveau du nom, Philippe Close n’est pas intéressé par le terme “La liste du bourgmestre”, il préfère “PS-Vooruit”.

Mais le Bourgmestre sortant prend des risques, il n’a pas prêté serment à la chambre, et s’il n’est pas réélu, il n’y aura aucun retour en arrière possible. “Beaucoup hésitent encore, mais pour moi, si en 2024 je ne suis pas réélu, je n’aurai plus de mandat politique, et ça je veux être clair“.

Concernant son bilan, il est ravi d’avoir réussi à faire de Bruxelles, une capitale où le tourisme y est important, mais également, d’avoir créé une ville de proximité et dont le premier budget soit celui de l’enseignement. Il souhaite que cela continue.

Région de Bruxelles-Capitale : Ahmed Laaouej attend toujours une invitation

Selon Ahmed Laaouej en Région-Capitale, le PS ne doit pas être dans l’opposition. Depuis les élections du 9 juin dernier, il fait pression sur David Leisterh et attend une réponse. Du côté de Philippe Close, il se dit “un peu inquiet que Bruxelles soit mise sous tutelle comme ça a été compris après le discours de David Lestheir“.

Autre élément, à la réaction de Charles Piquet, se questionnant si le PS ne serait-il pas trop communautariste ? Le Bourgmestre de la Ville se dit déçu cette réaction, “je vois un parti socialiste qui continue de se diversifier. Je pense qu’il y a une petite musique qui s’installe. Mais tous les combats de Ahmed Laaouej, on va les faire ensemble“.

Rencontre sportive : football Belgique Israël

Dernier élément, l’annulation de réaliser la rencontre Belgique – Israël au stade Roi Baudoin. “Ce n’est jamais simple, mais c’est la balance à faire au niveau de la sécurité, et donc j’ai tranché“.

▶À lire également : C’est décidé: le match Belgique-Israël n’aura pas lieu au Stade Roi Baudouin

▶ Une interview de Philippe Close dans Bonjour Bruxelles