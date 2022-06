L’échange : peut-on tourner la page de la colonisation ?

Actuellement au Congo, le Roi Philippe a pris la parole dans un discours où il dit regretter le passé colonial belge. Quelle est la portée de ce discours ? Quelles conséquences cela peut-il avoir à l’avenir ? C’est le sujet de L’Échange dans + D’Actu.

Ces regrets sont la première condamnation de la part d’un souverain concernant l’épisode de la colonisation. Des mots forts mais qui ne satisfont peut-être pas tout le monde, comme l’explique Bob Kabamba, politologue à l’Université de Liège : “On a l’impression que c’est un verre à moitié plein. Certains attendent des excuses, d’autres pensent que le discours du Roi a été un moment important, car il s’est adressé directement aux Congolais et il a présenté ces regrets directement avec son cœur. Cela va au-delà de ce que l’on pourrait attendre de la part d’un gouvernement ou d’un autre souverain“.

“Des mots très forts“

De son côté, Vincent Dujardin, historien à l’UCLouvain, estime que le Roi Philippe a effectué une étape supplémentaire par rapport à la lettre qu’il avait envoyée au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

“Ici, le Roi vise le régime colonial en tant que tel avec des mots très forts qui expliquent que ce régime est basé l”exploitation’ et la ‘domination’ avec une relation inégale. Il dit aussi ‘injustifiable’ avec le ‘paternalisme’, les ‘discriminations’, le ‘racisme’ qui a donné lieu à des exactions et des humiliations. C’est effectivement très fort. Cela va plus loin que sa lettre du 30 juin 2020 et cela va évidemment plus loin que tout ce que ses prédécesseurs ont fait“, explique M. Dujardin.

Les prédécesseurs du Roi Philippe ont émis beaucoup de critiques. En 1909, Albert 1er avait émis des critiques sur le Congo Léopoldien que la Belgique venait de reprendre. En 1928, il avait également critiqué l’exploitation du Congo au profit des Belges et pas du bien-être des population locales. Le Prince Léopold III parlait, futur Roi, parlait au Sénat de systèmes d’exploitation capitaliste pour parler de la colonisation. Quant à Baudouin, il disait dans des lettres regretter l’exploitation des richesses du Congo au profit de la Belgique.

