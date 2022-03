Permis demandé pour un nouveau parc dans le quartier Heyvaert

À l’initiative du ministre-président Rudi Vervoort (PS) et du ministre bruxellois, Alain Maron (Ecolo), Bruxelles Environnement a déposé un permis d’urbanisme pour aménager la première partie du parc de la Sennette, qui fera à terme 1,8 ha.

Le quartier Heyvaert, particulièrement dense, va bientôt accueillir un nouvel espace vert de 5.000 m² entre les rues Heyvaert, Liverpool et Mégissiers, à la place d’anciens bâtiments industriels.

Le projet, conçu en concertation avec les riverains, prévoit notamment une promenade verte qui reliera le parc de la Rosée, la porte de Ninove et les Abattoirs d’Anderlecht. “A mi-parcours, un nouvel espace vert sera aménagé avec une vaste esplanade plantée du côté de la rue Heyvaert”, précise le cabinet d’Alain Maron dans un communiqué. “Des équipements ludiques et sportifs sont prévus, pour tous les âges : du mobilier de fitness pour les plus grands et une aire de jeu ondulée avec différents éléments favorisant l’imagination et les interactions sociales pour les plus jeunes. L’ensemble est aussi parsemé de lieux invitant à la détente et au repos : chaises longues, bancs, poufs, tables de pique-nique, etc.”

Une sorte de “micro-forêt”, ainsi que des zones humides et un jardin d’ombre seront également aménagés à divers endroits du parc. Quant aux murs, ils seront végétalisés avec des plantes grimpantes.

Début des travaux en 2024

L’acquisition des terrains a été conclue par Beliris et les communes d’Anderlecht et de Molenbeek, dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°05 « Heyvaert – Poincaré ».

Bruxelles Environnement financera la réalisation du projet et gèrera à terme le parc. Le coût des travaux est estimé à 3,2 millions euros.

Le chantier de cette première partie devrait commencer en 2024.

A.V. – Photo : Cabinet Maron