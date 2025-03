Permis accordé pour le réaménagement complet de la place Meiser

Un espace public réaménagé et arboré

La disparition du rond-point permet un gain important d’espace pour développer des espaces verts et faire de la place Meiser “un lieu de rencontre plus agréable et ombragé, avec la plantation de nombreux arbres en pleine terre (une centaine d’arbres seront plantés dans le cadre des nouveaux aménagements) et la création de parterres et massifs fleuris.”

Enfin, le projet d’aménagement intègre des principes de gestion ‘durable’ et ‘intégrée’ des eaux pluviales. Au total, 1/5ème de la surface des nouveaux aménagements seront déminéralisés.

► Lire aussi | Place Meiser : avis favorable sous condition de la commission de concertation, Urban doit encore se prononcer sur le permis