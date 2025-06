Risque croissant de dépassement du seuil européen d’information pour l’ozone dès ce lundi

La combinaison de la pollution atmosphérique, du temps chaud et ensoleillé et du vent faible entraînera des concentrations élevées d’ozone dans l’air, prévient lundi la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE). Le risque de dépassement du seuil d’information européen de 180 microgrammes/m³ augmentera progressivement à partir de ce lundi 30 juin jusqu’à mercredi 2 juillet.

Lundi où on attend des températures pouvant aller jusqu’à 32°C, le risque sera faible mais ne peut être totalement exclu localement. Mardi, les maxima pourraient atteindre 35°C et le seuil de 180 microgrammes/m³ devrait être dépassé localement. Mercredi, où on attend jusqu’à 38°C, il y aura des risques accrus de dépassement du seuil d’information européen en plusieurs endroits du pays. Aucun dépassement du seuil d’alerte de 240 microgrammes/m³ n’est en revanche attendu. Les personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires…) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00, recommande CELINE.

À partir de jeudi, avec des températures maximales prévues autour de 25°C, il fera nettement moins chaud. La qualité de l’air s’améliorera sensiblement, les concentrations d’ozone se rapprochant des valeurs normales pour cette période de l’année.

