Pensions des députés bruxellois : “Aucune pension versée, à ce jour, n’a dépassé le plafond Wijninckx”

Les pensions des parlementaires sont au centre de l’actualité ces dernières semaines suite aux révélations du dépassement du plafond Wijninckx de la part d’anciens responsables politiques.

Le 20 avril dernier, les Parlements flamand et fédéral ont annoncé des mesures pour limiter le dépassement du plafond de la loi Wijninckx, qui fixe le montant limite de la pension des députés depuis 1970, soit aujourd’hui 7 813 euros bruts par mois.

Dans le même temps, le Parlement bruxellois a annoncé se pencher sur d’éventuels suppléments de pension octroyés à ses députés. Le président de l’assemblée, Rachid Madrane (PS), a confirmé dans Bonjour Bruxelles, ce lundi, qu’il avait demandé que “le SPF Pensions soit chargé de vérifier et de contrôler le plafond Wijninckx“. Et les députés bruxellois ne pourront plus dépasser le plafond Wijninckx, selon une décision qui sera prise prochainement.

Ce mercredi, dans + d’Actu, Fabrice Grosfilley a reçu Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois, et John Pitseys, chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, pour évoquer ce sujet qui anime les débats à la Région. “On discute à l’instant de la manière dont on va supprimer toute possibilité de dépasser le plafond”, confirme le responsable écologiste, tout juste sorti du Bureau élargi du Parlement bruxellois, durant lequel l’agenda des prochains débats est discuté.

“Les parlementaires bénéficient d’une pension confortable. Mais en principe, le député qui bénéficierait d’une pension complète serait encore bien en deçà du plafond de la loi. Mais certains parlementaires qui ont eu des métiers avant ou après avoir été parlementaire ont pu bénéficier d’une rente et qui ont pu, en théorie, dépasser le plafond”, indique John Pitseys.

“Il faut changer les règles maintenant”

Selon Françoise De Smedt, “aujourd’hui, on apprend que 30 anciens députés qui ont pu dépasser le plafond”, estime-t-elle. Or, ce chiffre n’est pas aujourd’hui confirmé : “Aucune pension versée n’a dépassé ce plafond de 100% au Parlement bruxellois. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient bénéficier de ce surplus à l’avenir si rien ne change. C’est pour ça qu’il faut changer les règles maintenant”, répond John Pitseys.

Françoise De Smedt se veut toutefois prudente concernant cette annonce : “On attend de voir, on ne connait toujours pas les personnes concernées. Nous, nous pensons que ces pensionnés doivent rembourser même s’il n’y a pas d’illégalité ou d’irrégularité. Si on supprime cette règle, c’est qu’il y a un problème.” John Pitseys, pour sa part, nuance son propos : “Aujourd’hui, nous ne sommes pas dans un débat juridique, mais politique. On ne dit pas que ce n’est pas éthique, mais on ne peut pas forcer des personnes à rembourser si ce n’est pas illégal”.

