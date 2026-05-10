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Patrimoine, architecture et art : le Printemps des cimetières pour la première fois à Neder-Over-Heembeek

Le Printemps des cimetières était de retour ce week-end à Bruxelles pour la première fois au cimetière de Neder-Over-Heembeek.

Visites guidées, parcours ludiques, exposition éphémère et découvertes patrimoniales étaient proposés dans ce lieu chargé d’histoire, entre patrimoine funéraire, architecture et nature.

Des guides ont fait découvrir la symbolique des monuments et l’histoire locale, tandis que des artistes bruxellois ont ponctué les balades d’interventions. Une visite pensée pour les familles permettait également de décoder sculptures et symboles funéraires.

■ Reportage de Sarah Uenten

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