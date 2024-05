Pascal Freson (DéFI): “De Smet et Maingain ne se sont pas toujours aimés mais ils se respectent”

DéFI a traversé des turbulences ces derniers mois mais Pascal Freson reste serein. Le secrétaire général du parti amarante et échevin à Evere, est revenu également sur les résultats mitigés des sondages et les relations au sein de la majorité éveroise. Il était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Le parti fêtait ses 60 ans ce week-end en pleine campagne électorale, alors qu’il sort tout juste d’une séquence éprouvante révélant les dissensions internes, entre François De Smet, l’actuel président, et Olivier Maingain, l’ancien patron du parti, et les difficultés autour de la confection des listes. “Je suis serein. François De Smet et Olivier Maingain ne se sont pas toujours aimés mais ils se respectent.” assure Pascal Freson. “Maintenant on se concentre sur la campagne.”

DéFI est le parti de la nuance et de la recherche de l’équilibre, selon lui. Et son ADN reste la défense des francophones, “pas contre les néerlandophones mais contre les flamingants“, précise encore Pascal Freson. . “La véritable marque de DéFI, c’est la guerre contre les flamingants, et cette guerre existe toujours, contre les extrémistes de la NVA et le Vlaams Belang.”

Face à des sondages mitigés, Pascal Freson reste serein : “On a toujours fait mieux que ce que les sondages prédisaient. En outre, on peut avoir dix députés et se retrouver dans l’opposition, et six et être dans la majorité.”

L’objectif est bien de rester dans la majorité, “mais pas à n’importe quel prix, ni avec n’importe qui.”

A Evere, où il occupe un poste d’échevin, Pascal Freson défend le métro 3. “Il faut que le Fédéral accorde un financement supplémentaire et s’il ne le fait pas, il faudra cherche de l’argent ailleurs mais il faut maintenir le projet.”

Quant à ses relations avec le bourgmestre f.f., Ridouane Chahid (PS), écornées lorsque ce dernier avait fait hisser un drapeau palestinien sur la maison communale, il regrette le manque de communication dans ce dossier et aurait préféré voir les drapeaux palestinien et israélien côte à côte mais Pascal Freson plaide pour rester dans la majorité : “Nous avons fait du bon travail.”

►L’interview de Pascal Freson, le secrétaire général de DéFI et échevin à Evere, dans Bonjour Bruxelles