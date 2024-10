La ministre flamande NVA Cieltje Van Achter réaffirme l’autonomie de la Région bruxelloise

La ministre du nouveau gouvernement flamand en charge de Bruxelles, la N-VA Cieltje Van Achter, appelle également les deux grandes Communautés à “prendre leurs responsabilités” pour la Région-capitale.

“Je le dis depuis dix ans: on veut une Région (bruxelloise) forte, pas de la co-gestion, avec plus de compétences, autonome évidemment, car la Région est là“, a affirmé la nouvelle ministre, sur les ondes de Matin Première (RTBF). Elle appelle toutefois la Région à être “beaucoup plus efficace” en mettant en œuvre les réformes internes nécessaires, notamment pour les zones de police.

“Troisièmement, on veut que Bruxelles reste la capitale et que les deux Communautés prennent aussi leurs responsabilités. La Flandre investit 1,3 milliard par an à Bruxelles, alors que les recettes de la Région bruxelloise sont de 6 à 7 milliards“, fait-elle observer.

Celle qui a travaillé cet été sur la difficile formation d’un gouvernement bruxellois, toujours inaboutie, a confié sa surprise d’avoir été sollicitée par le président de la N-VA, Bart De Wever, pour entrer dans le gouvernement. “Normalement, (la N-VA) n’avait que quatre ministres. Il a vraiment bien négocié pour en avoir un cinquième, comme ministre bruxellois“.

Quant à la formation de l’aile flamande du gouvernement bruxellois, Cieltje Van Achter considère que la tentative de Fouad Ahidar de s’allier avec Groen et Vooruit n’ira pas loin et n’est motivée que par la perspective des élections communales. À ses yeux, d’autres formations seront bientôt appelées “à prendre leurs responsabilités“.

Belga