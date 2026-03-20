Pas encore décision du gouvernement face à la hausse des prix de l’énergie

Le gouvernement n’a pas pris de décision vendredi sur des mesures de soutien face à la flambée des prix de l’énergie. Il continue à suivre la situation et attend les propositions de la Commission européenne, a-t-on appris de source gouvernementale.

Dans l’opposition mais aussi dans la majorité, plusieurs partis réclament des mesures. Jeudi, à la Chambre, le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, a annoncé qu’il soumettrait à ses collègues l’activation du cliquet inversé qui permet de diminuer les accises sur le carburant en case de dépassement d’un certain seuil de prix.

Mais la N-VA répète dans toutes les langues qu’il faut éviter de prendre des mesures dans la précipitation pour ne pas reproduire ce qu’elle qualifie d’erreurs du gouvernement précédent.

Un groupe de travail va contrôler “intensivement” la situation.

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