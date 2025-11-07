Pas d’impact ce vendredi à Brussels Airport après l’observation d’un drone jeudi soir

Aucun vol n’était perturbé, tant à l’arrivée qu’au départ, vendredi matin à Brussels Airport après l’observation d’un drone jeudi soir, indique-t-on à l’aéroport de Zaventem.

Il n’y avait ainsi ni annulations ni retards dans les opérations.

Jeudi soir, le trafic aérien avait été suspendu pendant une demi-heure en raison du signalement de ce drone. Un vol avait dû être dérouté vers Amsterdam.

Vendredi matin, c’est Liege Airport qui a, de nouveau, été brièvement touché par l’observation présumée d’un drone, avec une interruption du trafic aérien entre 7h00 et 8h00, après avoir subi déjà quelques suspensions durant la soirée de jeudi.

Belga