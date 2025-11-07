Intrusion de drones dans l’espace aérien : le trafic aérien a repris à Brussels Airport

Le trafic aérien a été brièvement interrompu jeudi vers 21h20 à l’aéroport de Bruxelles, et peu avant 22h00 à l’aéroport de Bierset, en raison de la présence d’un drone à proximité.

Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien, a confirmé l’observation d’un drone à Brussels Airport. Les vols ont donc été suspendus à titre préventif pendant une demi-heure, conformément à la procédure standard en cas d'”observation sérieuse”, a indiqué une porte-parole. Le trafic a repris peu avant 22h00.

C’est à peu près à la même heure que l’activité a été suspendue, pour la même raison, à l’aéroport de Liège. Là également, la procédure standard de contrôle, d’une durée de trente minutes, a été lancée. Le trafic aérien a finalement pu être rétabli vers 23h20, a confirmé Skeyes.

Mardi soir, les opérations avaient déjà dû être suspendues à l’aéroport de Bruxelles pour des raisons de sécurité, après des signalements de drones. Jeudi soir, au moment de l’interruption, huit vols étaient encore prévus à Zaventem au départ et 22 à l’arrivée. Des retards étaient donc probables.

