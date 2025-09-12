Passer la navigation
Parlement bruxellois : François De Smet veut “faire sauter le verrou de la double majorité”

François De Smet était l’un des invités de Bonjour Bruxelles ce vendredi 12 septembre.

460 jours après les élections régionales, Bruxelles n’a toujours pas de gouvernement. En cause notamment : la nécessité, fixée par une loi spéciale fédérale, de réunir une majorité dans les deux collèges linguistiques du parlement bruxellois. Un facteur de blocage qui ne peut plus durer pour François De Smet (DéFI). Le député fédéral déposera, à la rentrée parlementaire, une proposition de révision de la loi spéciale afin de “faire sauter le verrou de la double majorité”, explique-t-il.

Une exigence qui, selon l’ex-président de DéFI, n’a pas de sens puisqu’elle n’existe pas au niveau fédéral. “Si elle avait existé au fédéral, vous n’auriez pas eu de gouvernement Di Rupo ou même de gouvernement suédois, par exemple.”

En supprimant ce mécanisme de double majorité, l’idée serait de permettre la formation de gouvernements disposant d’une majorité sur l’ensemble du parlement, “comme, par exemple, dans le plan Verougstraete”, conclut François De Smet.

Interview de François De Smet, député fédéral DéFI, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles

12 septembre 2025 - 09h39
Modifié le 12 septembre 2025 - 09h39
 

