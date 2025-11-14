Paradigm : la Cour des comptes confirme des dérives, des réformes sont déjà en cours

Le rapport 2024 de la Cour des comptes sur Paradigm confirme des dysfonctionnements hérités de la gestion passée, notamment des erreurs comptables et un contrôle interne insuffisant.

Pour Bernard Clerfayt (DéFI), ministre des Pouvoirs locaux et de la Transition numérique, interrogé au Parlement, ces constats valident les problèmes déjà dénoncés en 2023 et justifient les réformes engagés depuis l’an dernier.

En effet, dès le printemps 2024, la gouvernance de Paradigm a été profondément revue : remplacement de la direction générale, renforcement des procédures internes, nomination d’un contrôleur externe et réduction du recours à la consultance (de 192 consultants en 2023 à 76 en 2025). De plus, un moratoire de 10% sur les dépenses a également été instauré.

Le ministre souligne que ces critiques ne doivent pas remettre en cause la mission de Paradigm ni le travail des équipes, essentielles à la transition numérique des services public bruxellois. “Notre objectif est clair : rétablir la confiance, la transparence et l’efficacité au service du numérique public”.

Un audit externe avait été lancé en avril 2024 mais est actuellement suspendu pour ne pas interférer avec l’enquête juridique en cours.

Rédaction