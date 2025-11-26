Palais de justice : une exposition dédiée aux traducteurs et interprètes jurés

Direction le Palais de justice de Bruxelles, non pas pour assister à une audience, mais pour découvrir une exposition inédite consacrée aux traducteurs et interprètes dans le monde judiciaire.

L’exposition met en lumière un métier souvent méconnu mais essentiel au bon déroulement des procès. Son origine remonte au procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, où pour la première fois, un système d’interprétation simultanée a été mis en place pour permettre à la justice internationale de fonctionner.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli