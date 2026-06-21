Padel et pickleball réunis à Sportcity pour lutter contre les cardiopathies congénitales

À Sportcity, un tournoi caritatif a permis de récolter 1.000 euros pour soutenir les projets de l’ASBL Battements vers l’Avenir.

Une trentaine de joueurs de padel et de pickleball se sont affrontés ce dimanche à Sportcity (Woluwe-Saint-Pierre) pour la bonne cause : il s’agissait d’un tournoi caritatif en faveur de l’ASBL “Battements vers l’Avenir”, qui lutte contre la cardiopathie congénitale, une malformation du cœur.

1% des enfants naît avec cette pathologie. Si la maladie se traite de mieux en mieux, il reste encore beaucoup à faire pour aider les patients.

Le tournoi aura récolté la bagatelle de 1000 € pour l’association. Cet argent permettra à l’ASBL de continuer à mettre en place des projets ambitieux, notamment le “passeport digital”, un dossier médical numérique accessible sur smartphone, regroupant les informations et recommandations liées à la maladie du patient.

■ Reportage de Gilles Chevalier