Ouverture ce samedi du Salon de l’Auto, de retour après un an d’absence

Après un an d’absence, le Salon de l’Auto est de retour et ouvre ses portes au public ce samedi sur le plateau du Heysel pour sa 101e édition. Un nombre record de 63 marques de voitures et de véhicules utilitaires y seront présentes jusqu’au dimanche 19 janvier. Il y aura sept premières mondiales, 14 premières européennes et 63 premières belges, dont le récent Tesla Cybercab, le taxi autonome dévoilé il y a quelques semaines par le constructeur américain.

Le Salon de l’Auto n’avait pas eu lieu il y a un an après le désistement de plusieurs exposants importants. Seul un événement réservé aux professionnels avait été organisé en février. Mais l’essentiel des grands acteurs du secteur sont à nouveau présents, aux côtés d’une quinzaine de nouveaux venus, pour ce qui constitue l’un des derniers salons de l’auto encore organisés en Europe. De hauts responsables des principaux constructeurs étaient d’ailleurs présents vendredi pour la journée presse et l’inauguration officielle de l’événement par le Premier ministre Alexander De Croo et le roi Philippe. Le prix de Voiture de l’année 2025 a également été décerné à cette occasion à la Renault 5/Alpine A290.

De nombreuses animations seront proposées aux visiteurs. Les amateurs de voitures pourront par exemple se mettre au volant de quatre supercars pour une photo. Il y aura également un stand avec des simulateurs de course et des shows quotidiens du quadruple champion du monde de trial Kenny Belaey. En outre, une quarantaine de voitures de rêve seront exposées, tout comme deux monoplaces de F1, dont celle du néerlandais Max Verstappen.

Le Salon de l’Auto est le principal salon de l’année en Belgique. Quelque 300.000 personnes y sont attendues, là où, avant la crise sanitaire, la “grande” version de l’événement attirait plus d’un demi-million de visiteurs. Le prix de l’entrée est de 15 euros, tandis que les enfants de 10 à 15 ans paient 10 euros et les enfants de moins de 10 ans entrent gratuitement. Une place de stationnement sur le parking C de Brussels Expo revient à 12 euros. L’ouverture des portes a lieu chaque jour à 10h00. Deux nocturnes sont prévues, le lundi 13 et le vendredi 17 janvier, avec une fermeture du salon à 22h00 au lieu de 19h00 les autres jours.

