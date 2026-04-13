Où et quand les Recypark Mobiles seront-ils disponibles dans les prochains jours ?

Depuis 2015, le dispositif “Recypark Mobile” s’impose comme une solution de proximité pour la gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale. Organisé en collaboration avec 14 communes, ce service itinérant est déployé deux fois par an, au printemps et en automne. On a été voir comment ça se passe du côté de Schaerbeek.

L’objectif est de rapprocher les services de collecte des citoyens. Concrètement, les Recypark Mobiles permettent de se débarrasser des encombrants et autres déchets, tout en s’assurant qu’ils soient orientés vers les filières de recyclage les plus adaptées.

■Reportage de Romain Vandenheuvel et Laurence Paciarelli

Pour Bruxelles-Propreté, plusieurs principes guident ce dispositif. Il s’agit notamment de collecter les déchets au plus près des habitants, d’offrir un service simple et efficace, mais aussi de lutter contre les dépôts clandestins. En parallèle, ces opérations encouragent également le réemploi et le partage de ressources grâce à la mise en place de donneries et d’espaces dédiés.

Sur le terrain, l’organisation repose sur une collaboration étroite. L’Agence Bruxelles-Propreté prend en charge la planification, la logistique ainsi que le traitement des déchets collectés. De leur côté, les communes assurent la présence d’employés communaux pour accompagner les citoyens.

Les Recypark Mobiles s’installent généralement pour une durée allant de 3 à 10 jours dans une commune. Ils sont accessibles uniquement aux habitants de celle-ci, sur présentation de leur carte d’identité. En 2022, les campagnes mobiles de Bruxelles-Propreté ont permis de collecter près de 1 700 tonnes de déchets, dont environ 1 400 tonnes d’encombrants.

La liste des Recypark Mobile de ce printemps

Anderlecht

de 9h à 18h

Lundi 27 avril : rue Léopold De Swaef (accès via rue E. Rostand)

: (accès via rue E. Rostand) Mardi 28 avril : rue René Henry (accès via av. Itterbeek)

: (accès via av. Itterbeek) Mercredi 29 avril : rue de l’Instruction (accès via rue A. Gevaert)

: (accès via rue A. Gevaert) Jeudi 30 avril : rue du Drapeau (accès via rue d’Aumale)

Lundi 4 mai : Peterbos Parking 3 (accès via bd Shakespeare)

: (accès via bd Shakespeare) Mardi 5 mai : rue de la Clinique (accès via av. Clemenceau)

: (accès via av. Clemenceau) Mercredi 6 mai : place de le Roue

: Jeudi 7 mai : rue René Henry (accès via av. Itterbeek)

: (accès via av. Itterbeek) Vendredi 8 mai : bd Joseph Bracops (accès via rue de Neerpede)

Bruxelles-Ville

Du 13 au 25 avril 2026, le Service de la Propreté entreprend la récolte des encombrants dans les différents quartiers de Bruxelles.

Neder-Over-Heembeek

lundi 13 avril : place Peter Benoit (avec Proxy Chimik + Cyclup), rue du Général Biebuyck, rue de la Tour Japonaise

(avec Proxy Chimik + Cyclup), rue du Général Biebuyck, rue de la Tour Japonaise samedi 25 avril : place Peter Benoit, rue du Général Biebuyck

Pentagone

mercredi 15 avril : place du Nouveau Marché aux Grains (avec Proxy Chimik), boulevard de l’Empereur, rue du Vautour, rue du Miroir

(avec Proxy Chimik), boulevard de l’Empereur, rue du Vautour, rue du Miroir vendredi 17 avril : rue de Witte de Haelen (avec Cyclup)

(avec Cyclup) jeudi 23 avril : place des Barricades

samedi 25 avril : place du Nouveau Marché aux Grains

Nord

vendredi 17 avril : avenue de l’Héliport (à hauteur du numéro 22) (avec Proxy Chimik)

Nord-Est

jeudi 23 avril : rue des Confédérés (entre rue Jenneval et rue Van Campenhout, avec Proxy Chimik)

(entre rue Jenneval et rue Van Campenhout, avec Proxy Chimik) samedi 25 avril : rue des Confédérés (entre rue Jenneval et rue Van Campenhout)

Haren

vendredi 17 avril : Kasteelhof (entre la rue Twyeninck et la rue de Verdun)

(entre la rue Twyeninck et la rue de Verdun) samedi 25 avril : Kasteelhof (entre la rue Twyeninck et la rue de Verdun)

Laeken

lundi 13 avril : avenue du Forum et avenue Mutsaard

vendredi 17 avril : rue Claessens

mardi 21 avril : boulevard du Centenaire, Sentier du Béryl, Parvis Notre-Dame (avec Proxy Chimik), rue du Javelot (avec Cyclup)

(avec Proxy Chimik), rue du Javelot (avec Cyclup) samedi 25 avril : rue Claessens, rue du Javelot

Louise

jeudi 23 avril : avenue Franklin Roosevelt (avenue Vénézuela, avec Cyclup), avenue Louise – rue du Châtelain

Etterbeek

samedi 18 avril : Avenue du 2e Régiment de Lanciers

Evere

De 9h à 17h45

Lundi 20 avril : rue de Picardie (parking)

: (parking) Mardi 21 avril : Triton – avenue des Anciens Combattants (sur le parking de la piscine)

: (sur le parking de la piscine) Mercredi 22 avril : avenue Platon (entre av. François Villon et av. Auguste Vermeylen)

: (entre av. François Villon et av. Auguste Vermeylen) Jeudi 23 avril : rue Adolphe de Brandt (entre la rue de la Résistance et l’avenue Notre-Dame)

: (entre la rue de la Résistance et l’avenue Notre-Dame) Vendredi 24 avril : avenue du Golf

Molenbeek

De 9h à 18h

Lundi 27 avril : rue des Fuchsias (entre la rue M. Betbeze et l’avenue du Sippelberg)

(entre la rue M. Betbeze et l’avenue du Sippelberg) Mardi 28 avril : av. Jean Dubrucq (entre la rue de Rotterdam et F.Mus)

(entre la rue de Rotterdam et F.Mus) Mercredi 29 avril : Place Communale

Jeudi 30 avril : rue de Flessingue (entre l’avenue J. Dubrucq et le Square des libérateurs)

Schaerbeek

De 9h à 17h45

Lundi 13 avril : rue Adolphe Marbotin (accès via rue Jules Destrée)

(accès via rue Jules Destrée) Mardi 14 avril : place Lehon (côté rue Vandermeersch)

(côté rue Vandermeersch) Mercredi 15 avril : avenue E. Plasky (berme centrale)

(berme centrale) Jeudi 16 avril : rue Van Ysendyck (accès via av. Voltaire)

(accès via av. Voltaire) Vendredi 17 avril : rue Gaucheret (accès via rue Destrouvelles)

Woluwe-Saint-Pierre

De 9h à 17h45