Où et quand les Recypark Mobiles seront-ils disponibles dans les prochains jours ?
Depuis 2015, le dispositif “Recypark Mobile” s’impose comme une solution de proximité pour la gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale. Organisé en collaboration avec 14 communes, ce service itinérant est déployé deux fois par an, au printemps et en automne. On a été voir comment ça se passe du côté de Schaerbeek.
L’objectif est de rapprocher les services de collecte des citoyens. Concrètement, les Recypark Mobiles permettent de se débarrasser des encombrants et autres déchets, tout en s’assurant qu’ils soient orientés vers les filières de recyclage les plus adaptées.
■Reportage de Romain Vandenheuvel et Laurence Paciarelli
Pour Bruxelles-Propreté, plusieurs principes guident ce dispositif. Il s’agit notamment de collecter les déchets au plus près des habitants, d’offrir un service simple et efficace, mais aussi de lutter contre les dépôts clandestins. En parallèle, ces opérations encouragent également le réemploi et le partage de ressources grâce à la mise en place de donneries et d’espaces dédiés.
Sur le terrain, l’organisation repose sur une collaboration étroite. L’Agence Bruxelles-Propreté prend en charge la planification, la logistique ainsi que le traitement des déchets collectés. De leur côté, les communes assurent la présence d’employés communaux pour accompagner les citoyens.
Les Recypark Mobiles s’installent généralement pour une durée allant de 3 à 10 jours dans une commune. Ils sont accessibles uniquement aux habitants de celle-ci, sur présentation de leur carte d’identité. En 2022, les campagnes mobiles de Bruxelles-Propreté ont permis de collecter près de 1 700 tonnes de déchets, dont environ 1 400 tonnes d’encombrants.
La liste des Recypark Mobile de ce printemps
Anderlecht
de 9h à 18h
- Lundi 27 avril : rue Léopold De Swaef (accès via rue E. Rostand)
- Mardi 28 avril : rue René Henry (accès via av. Itterbeek)
- Mercredi 29 avril : rue de l’Instruction (accès via rue A. Gevaert)
- Jeudi 30 avril : rue du Drapeau (accès via rue d’Aumale)
- Lundi 4 mai : Peterbos Parking 3 (accès via bd Shakespeare)
- Mardi 5 mai : rue de la Clinique (accès via av. Clemenceau)
- Mercredi 6 mai : place de le Roue
- Jeudi 7 mai : rue René Henry (accès via av. Itterbeek)
- Vendredi 8 mai : bd Joseph Bracops (accès via rue de Neerpede)
Bruxelles-Ville
Du 13 au 25 avril 2026, le Service de la Propreté entreprend la récolte des encombrants dans les différents quartiers de Bruxelles.
Neder-Over-Heembeek
- lundi 13 avril : place Peter Benoit (avec Proxy Chimik + Cyclup), rue du Général Biebuyck, rue de la Tour Japonaise
- samedi 25 avril : place Peter Benoit, rue du Général Biebuyck
Pentagone
- mercredi 15 avril : place du Nouveau Marché aux Grains (avec Proxy Chimik), boulevard de l’Empereur, rue du Vautour, rue du Miroir
- vendredi 17 avril : rue de Witte de Haelen (avec Cyclup)
- jeudi 23 avril : place des Barricades
- samedi 25 avril : place du Nouveau Marché aux Grains
Nord
- vendredi 17 avril : avenue de l’Héliport (à hauteur du numéro 22) (avec Proxy Chimik)
Nord-Est
- jeudi 23 avril : rue des Confédérés (entre rue Jenneval et rue Van Campenhout, avec Proxy Chimik)
- samedi 25 avril : rue des Confédérés (entre rue Jenneval et rue Van Campenhout)
Haren
- vendredi 17 avril : Kasteelhof (entre la rue Twyeninck et la rue de Verdun)
- samedi 25 avril : Kasteelhof (entre la rue Twyeninck et la rue de Verdun)
Laeken
- lundi 13 avril : avenue du Forum et avenue Mutsaard
- vendredi 17 avril : rue Claessens
- mardi 21 avril : boulevard du Centenaire, Sentier du Béryl, Parvis Notre-Dame (avec Proxy Chimik), rue du Javelot (avec Cyclup)
- samedi 25 avril : rue Claessens, rue du Javelot
Louise
- jeudi 23 avril : avenue Franklin Roosevelt (avenue Vénézuela, avec Cyclup), avenue Louise – rue du Châtelain
Etterbeek
- samedi 18 avril : Avenue du 2e Régiment de Lanciers
Evere
De 9h à 17h45
- Lundi 20 avril : rue de Picardie (parking)
- Mardi 21 avril : Triton – avenue des Anciens Combattants (sur le parking de la piscine)
- Mercredi 22 avril : avenue Platon (entre av. François Villon et av. Auguste Vermeylen)
- Jeudi 23 avril : rue Adolphe de Brandt (entre la rue de la Résistance et l’avenue Notre-Dame)
- Vendredi 24 avril : avenue du Golf
Molenbeek
De 9h à 18h
- Lundi 27 avril : rue des Fuchsias (entre la rue M. Betbeze et l’avenue du Sippelberg)
- Mardi 28 avril : av. Jean Dubrucq (entre la rue de Rotterdam et F.Mus)
- Mercredi 29 avril : Place Communale
- Jeudi 30 avril : rue de Flessingue (entre l’avenue J. Dubrucq et le Square des libérateurs)
Schaerbeek
De 9h à 17h45
- Lundi 13 avril : rue Adolphe Marbotin (accès via rue Jules Destrée)
- Mardi 14 avril : place Lehon (côté rue Vandermeersch)
- Mercredi 15 avril : avenue E. Plasky (berme centrale)
- Jeudi 16 avril : rue Van Ysendyck (accès via av. Voltaire)
- Vendredi 17 avril : rue Gaucheret (accès via rue Destrouvelles)
Woluwe-Saint-Pierre
De 9h à 17h45
- Lundi 04 mai : Chant d’Oiseau / av. Eléonore (accès via av. des Cattleyas)
- Mardi 05 mai : Joli-Bois / av. de la Pelouse (accès via l’av. des Mille Mètres)
- Mercredi 06 mai : Stockel – Cité de l’Amitié / av. Pierre Vander Biest (accès via av. de la Perspective)
- Jeudi 07 mai : Centre / rue Félix Poels (accès via pl. des Maïeurs)
- Vendredi 08 mai : Kelle – Venelles / av. Montgolfier (accès via l’av. Grandchamp)