Ordinateurs, téléphones, sacs à dos, valises… un tas d’objets présumément volés retrouvés lors d’une perquisition

Une importante quantité d’objets présumés volés a été retrouvée lors d’une perquisition à son domicile.

Une personne a été placée sous mandat d’arrêt pour des vols dans des véhicules à Bruxelles, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le suspect aurait notamment dérobé des téléphones et des ordinateurs en utilisant un brouilleur d’ondes empêchant le verrouillage des véhicules.

L’individu a été interpellé mardi par la zone de police locale. “C’est une patrouille qui a reconnu le suspect sur base d’images vidéo d’un présumé vol dans véhicule commis le vendredi précédent“, a précisé la police. “Il a été décidé de suivre le suspect de manière discrète avant de procéder à son interpellation“.

Lors de son interpellation, le suspect était en possession de lunettes de soleil de femme, d’un portefeuille de femme, d’une pince à cheveux ainsi que d’un brouilleur d’ondes permettant d’empêcher le verrouillage des véhicules. L’individu est soupçonné d’avoir commis trois vols dans des véhicules à Ixelles, selon la police.

Les forces de l’ordre ont ensuite procédé à une perquisition au domicile du suspect, après une prise de contact avec le parquet de Bruxelles. “Lors de cette perquisition, de nombreux biens présumés volés ont été retrouvés. Il s’agit notamment de 35 ordinateurs, de téléphones portables, d’outils de travail, de dizaines de sacs à dos et de valises, toutes sortes de documents et de passeports ainsi que de nombreux sacs remplis de vêtements“, a ajouté la police.

Lors de son audition, le suspect, en séjour illégal selon les autorités, a avoué avoir régulièrement commis des vols au cours des trois dernières années. Ce dernier a été mis à la disposition du parquet après son audition. Le parquet a saisi une juge d’instruction qui l’a inculpé du chef de vols à l’aide d’effraction et l’a placé sous mandat d’arrêt.

Belga – Photo : PolBru