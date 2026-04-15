Onze films soutenus par la FWB sélectionnés au festival de Cannes 2026, un record

Un record de onze films soutenus par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles font partie de la sélection belge pour le Festival de Cannes, qui se tiendra du 12 au 23 mai 2026 prochain. Trois longs métrages et huit coproductions composent ce contingent, dépassant les neuf films sélectionnés en 2025. Cette sélection a été présentée mercredi matin lors d’une conférence de presse au cinéma Palace, à Bruxelles.

Absente de cette conférence, la ministre-présidente et ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Élisabeth Degryse, avait réagi jeudi dernier. “Avec trois longs métrages belges francophones en sélection officielle et huit coproductions sélectionnées, notre cinéma prouve une fois de plus sa vitalité et son dynamisme“, avait-elle déclaré.

Parmi les trois longs métrages, deux seront présentés dans la section “Un Certain Regard”, tandis qu’un troisième figurera en compétition officielle. Cette section parallèle de la sélection officielle met en avant une vingtaine de films au style plus original et audacieux que ceux retenus pour la compétition principale.

Parmi les huit coproductions, le film “Coward” de Lukas Dhont, réalisateur belge récompensé par la Caméra d’or en 2018 et le Grand Prix du Festival de Cannes en 2022, sera en compétition officielle et illustre la collaboration entre les cinémas francophone et néerlandophone.

Le film d’ouverture du festival de Cannes, “Vénus Électrique” de Pierre Salvadori, figure aussi parmi les coproductions belges sélectionnées. D’autres projets illustrent également l’attractivité des compétences techniques belges, en particulier dans le domaine du son.

Certains producteurs présents à la conférence de presse ont par ailleurs alerté sur les limites budgétaires actuelles du secteur. Selon eux, la commission du cinéma ne dispose plus de moyens suffisants pour suivre pleinement l’émergence des talents, appelant à un renforcement du soutien public afin de maintenir cette dynamique.

Belga