“On pourra remplacer les panneaux par Bienvenue au Far West”: le MR veut des interdictions de rassemblement à Molenbeek

Suite aux récentes fusillades dans la commune, le MR Molenbeek-Saint-Jean annonce par communiqué ce lundi “exiger des interdictions de rassemblement dans certaines zones identifiées comme sensibles”.

Ce week-end, deux fusillades ont eu lieu à proximité du parc Bonnevie à Molenbeek-Saint-Jean. Un blessé par balle a été hospitalisé samedi soir tandis que des douilles ont été retrouvées sur la place Voltaire suite à des coups de feu dimanche. Le 1er août, déjà rue de l’École, des faits similaires s’étaient déroulés. La police avait alors été appelée pour un homme blessé sur la voie publique: un adolescent de 17 ans.

“A ce rythme-là, on pourra remplacer les panneaux Bienvenue à Molenbeek par Bienvenue au Far West“, réagit ce lundi Gloria Garcia Fernandez, cheffe de file du MR local, dans l’opposition à Molenbeek. “Deux échevins sur huit… et des fusillades à répétition dans nos rues (…) Sur les 9 membres que compte normalement le Collège échevinal (8 échevins + la bourgmestre), seuls 2 sont encore présents… Les autres sont en vacances Avec un salaire d’environ 6 000 € net par mois, on peut se permettre de partir « tranquillou »… Et surtout on peut se payer un billet d’avion pour revenir en urgence si la commune est secouée par des fusillades. La crise sécuritaire est grave. L’absence politique, elle, est inacceptable”, disait-elle également ce week-end.

► Lire aussi | Nouveaux coups de feu près du parc Bonnevie à Molenbeek-Saint-Jean

“La Bourgmestre faisant fonction préfère pointer du doigt le fédéral et déplorer un manque de moyens, plutôt que d’exercer pleinement ses responsabilités locales“, ajoute-t-elle aujourd’hui. “Molenbeek n’a pas besoin de lamentations mais d’action.”

Le MR Molenbeek dit “exiger dès à présent que le Collège intensifie les patrouilles; étende la vidéoprotection et exploite efficacement les caméras déjà installées; renforce la coopération avec la police fédérale et la justice; applique une tolérance zéro face aux trafics; et prenne des arrêtés d’interdiction de rassemblement dans certaines zones identifiées comme sensibles“.

“Les balles tombent littéralement du ciel, sans aucune réaction politique”

De son côté, le parlementaire N-VA bruxellois Mathias Vanden Borre demande une réunion anticipée de la commission des Affaires intérieures. “Dans certains quartiers, les balles tombent littéralement du ciel, sans aucune réaction politique. Les dealers ne sont visiblement pas en vacances“, pointe-t-il lundi dans un communiqué.

► Notre dossier | Fusillades à Bruxelles

Selon les chiffres du “Gun Violence Incident Monitor” de l’institut flamand pour la paix, les coups de feu ont coûté la vie à 13 personnes et en ont blessé 44 autres en 2024 à Bruxelles. Et cette année, le compteur du média Bruzz en est déjà à plus de 50 incidents. “Une situation intenable“, selon le parlementaire régional. Ce dernier souhaite par ailleurs interroger le ministre-président en exercice Rudi Vervoort (PS) sur les mesures qu’il a déjà prises et qu’il compte encore prendre pour mener à bien la fusion des zones de police, censée être opérationnelle début 2027. Mathias Vanden Borre plaide enfin pour des mesures supplémentaires au niveau régional et communal, car “il est clair que la lutte contre la violence liée à la drogue nécessite davantage d’efforts que ce qui est fait aujourd’hui“.

Le procureur du Roi du parquet de Bruxelles tiendra une conférence de presse mardi 12 août au sujet des récentes fusillades survenues dans la capitale, afin de dresser un aperçu des faits recensés et de détailler la réponse des autorités.

BX1 – Belga