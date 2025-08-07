Des coups de feu à Bruxelles : la commune de Molenbeek presse le Fédéral d’agir contre le trafic de drogues

La bourgmestre ff. de Molenbeek, Saliha Raïss (Vooruit.brussels), appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures structurelles face au trafic de stupéfiants dans la capitale.

“Ce que nous pouvions faire au niveau communal, nous l’avons fait. Mais cela ne suffit pas“, juge-t-elle jeudi dans un communiqué.

Plusieurs coups de feu ont à nouveau émaillé la Région capitale ces derniers jours, dont notamment sur le territoire de Molenbeek. “Ces incidents ne sont pas des faits isolés, mais sont liés. Ils se produisent dans un quartier puis dans un autre. Ce qui commence à Anderlecht se termine à Molenbeek“, souligne Mme Raïss.

La commune a pris des mesures pour garantir une plus grande présence policière ou de gardiens municipaux sur le terrain, mais le soutien temporaire du fédéral ne suffit pas pour venir à bout de problèmes profondément enracinés. “On ne peut pas continuer à lutter avec des mesures one-shot et temporaires. Bruxelles mérite mieux. Molenbeek également“, estime la bourgmestre.

Le ministre fédéral se défend

Face à ces critiques, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) rappelle que des renforts policiers ont été assurés par le gouvernement.

“Des réunions de coordination régulières entre forces fédérales et locales continuent par ailleurs à se tenir – dont une nouvelle aura lieu demain/vendredi. Nous avons jusqu’ici apporté tous les renforts sollicités, et nous continuerons à répondre présents“, assure son cabinet.

“Mais pour être pleinement efficace, ces renforts doivent pouvoir s’inscrire dans une stratégie de sécurité globale, cohérente et structurelle à l’échelle de toute la Région. C’est le rôle des bourgmestres, des chefs de corps et des autorités régionales“, ajoute le ministre Quintin.

Belga – Photo : Belga