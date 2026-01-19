“On a rêvé à chaque match, on est très fiers du parcours des joueurs marocains”
La finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été très suivie un peu partout dans Bruxelles. L’ambiance était festive dans de nombreux endroits. C’était le cas à Schaerbeek, où un écran géant a été installé. Plus de 400 personnes étaient réunies et beaucoup d’émotions ont traversé les supporters marocains présents lors de cette finale rocambolesque. De l’excitation à la déception, le Sénégal a été couronné champion d’Afrique en venant à bout du Maroc 1 à 0, après prolongation. C’est la deuxième fois de leur histoire que les Lions de la Téranga remportent ce trophée.
■ Reportage de Jamila Saïdi M’rabet