“On a énormément de difficultés à recruter du personnel” regrette le secteur de la petite enfance

Deux milles places auraient disparu selon la Fédération des milieux d’accueil de la petite enfance (FeMAPE). Nous avons évoqué cette situation dans le 12h30 par appel vidéo avec Estelle Brismée, directrice de 4 crèches et membre de la FeMAPE.

Si elle déclare ne pas être la plus à plaindre au regard du faible taux d’absentéisme dans ses établissements, elle dresse un constat inquiétant sur les difficultés rencontrée par le secteur de la petite enfance.

“On trouve (du personnel, ndlr) de moins en moins facilement”, admet-elle. “On se retrouve avec trop peu de bras, et par conséquent, nous ne sommes pas présents comme nous devrions l’être pour les enfants”.

Le manque de valorisation et de reconnaissance expliquent en partie la situation actuelle. “On se retrouve avec une série de personnes qui ont suivi des formations et qui ne sont plus reconnues si elles souhaitent changer de lieu (de travail). C’est un métier difficile, on n’a pas beaucoup de congés. Il faut vraiment pas être passionné. C’est la réforme MILAC qui a décrété que les formations dans notre métier ne sont plus acceptées dans les structures d’accueil”. Ce qui déforce davantage un secteur fragile.

BX1