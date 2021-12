Omicron : le taux de positivité augmente à Bruxelles

En Région bruxelloise, sur les sept derniers jours, les contaminations au variant Omicron ont augmenté de 29% et cela risque bien de continuer.

Ce nouveau variant représentait 41% des infections la semaine dernière, 60% en début de semaine et maintenant 72%, indique le Centre de Crise lors de son point presse de ce vendredi. En plus, d’une contamination qui augmente chaque semaine, ce variant est de plus en plus présent au sein des cas positifs, tandis que les cas au variant Delta tendent à diminuer.

À l’inverse, on remarque que le nombre d’hospitalisations et de décès baisse. Actuellement, il y a 30,6 hospitalisations, soit 16% de moins comparé aux sept derniers jours. Du côté des décès, si on déplore encore 17 décès par jour, c’est six de moins que la semaine passée.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid, rappelle quelques règles afin de limiter la propagation du virus. L’un des points importants : la ventilation. Selon le porte-parole, la nuit ne sera pas trop froide, il est donc important d’ouvrir les fenêtres afin de renouveler l’air.

