Météo : un dimanche avec des éclaircies

La journée de dimanche débutera sous des éclaircies en beaucoup d’endroits. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux avec des averses sur l’ouest et le nord-ouest du pays, où elles pourraient être ponctuées d’un coup de tonnerre. Une ondée sera possible dans le centre alors que l’est et le sud-est du territoire devraient bénéficier d’un temps généralement sec, prévoit l’Institut royal météorologique.

Les maxima se situeront entre 18 et 21 degrés. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le ciel restera changeant avec risque de quelques averses locales. Plus tard, le temps deviendra ensuite généralement sec avec de larges éclaircies. Les minima se situeront entre 9 et 12 degrés, sous un vent devenant faible à modéré.

Lundi, l’IRM s’attend d’abord à des éclaircies. Dans le courant de la journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux et pourraient laisser échapper une ondée locale; le temps restera toutefois sec en beaucoup d’endroits. En soirée, le risque de quelques pluies augmentera, surtout sur l’ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima se situeront entre 18 et 22 degrés.

La journée de mardi débutera avec un temps sec et des éclaircies. Dans le courant de l’après-midi ou éventuellement seulement en soirée, l’atmosphère deviendra instable avec des averses et un risque d’orage. Il fera chaud avec des maxima de 23 à 29 degrés.

