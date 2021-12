Face à la propagation d’omicron, doit-on mieux se protéger ou différement ?

Le variant omicron représente désormais 60% des infections au coronavirus en Belgique, a annoncé le microbiologiste Emmanuel André (KU Leuven) sur Twitter. Avant le week-end, il représentait 41% des infections. Alors, doit-on mieux se protéger ou différemment ?

Emmanuel André s’attend à ce que le nombre d’infections soit désormais à la hausse en raison de la forte progression d’omicron. Il prévoit également que l’impact soit quelque peu limité par la campagne des doses de rappel et par les symptômes potentiellement plus légers d’omicron. Toutefois, la charge de travail dans les établissements de soins de santé restera élevée.

— Emmanuel André (@Emmanuel_microb) December 27, 2021